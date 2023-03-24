  • 27°C
香港時間 : 2023324日 (週五) 16:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國發展高層論壇周末舉辦 庫克、李在鎔等將出席

社會熱點 15:45 2023/03/24

分享：

分享：

中國發展高層論壇周末將在北京揭幕，由於中美關係近期緊張升溫，今年出席的美國企業家不多，不過蘋果執行長庫克（Tim Cook）、輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）、寶潔執行長穆勒（Jon Moeller）將都親自與會。三星執行長李在鎔也將出席論壇。

為期三天的中國發展高層論壇明日起在北京登場，是2019年新冠疫情以來首次恢復實體舉辦，今年主題是「經濟復甦：機遇與合作」。早前主辦方接受人民網專訪時表示，截至目前，已有100余位世界500強或行業領先外資企業的全球CEO或董事長、知名學者和國際組織負責人確定參會。在當前復雜多變的國際局勢下，外方代表積極參會釋放出積極的信號。

據彭博報道，庫克、博爾拉、基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Raymond Dalio）、Investco總裁兼執行長佛拉納根（Marty Flanagan）、黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephan Schwarzman）等企業領袖都打算親自出席。

英媒報道指，美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）、穆勒也都將現身。韓聯社報導，李在鎔已在昨日（23日）抵達北京，將出席這場論壇。

美國企業想保持低調

彭博指出，今年與會者名單的美國企業不多，凸顯出在當前的地緣政治氛圍下，美國企業想對中國的相關企業活動保持低調，也不想被美國國會的中共特別委員會盯上。

論壇其他與會者透露，一些美國企業避免讓其知名執行長出席，而是派遣層級較低的高管出席。北京的政策研究機構全球化智庫創始人王輝耀表示，將在論壇間隙與幾家公司代表會面，包括至少一名特斯拉的代表。

值得注意的是，今年論壇的行銷資料也缺乏美國代表，主辦單位已釋出必和必拓、力拓、滙豐控股、渣打銀行、雀巢等15位企業主管的視訊影片，唯一出現的美國企業的波士頓顧問集團（BCG）。

上海美國商會主席譚森（Sean Stein）說：「企業要在中國與國外消費者和利害關係人的期待之間取得平衡，挑戰愈來愈高，在某些情況下，這可能會影響此時造訪中國的決定。」

據介紹，中國發展高層論壇2023年經濟峰會設有一場全體會，五場分組會，每場分組會下設四個平行會場，共計21個單元﹔另有四場閉門會。圍繞大會主題，本次峰會共設置四大議題板塊，涉及中國大市場機遇、全球產業鏈供應鏈穩定、綠色低碳轉型、產業高質量發展等方面。

美國顧問公司北京辦公室據報遭突擊搜查 5員工被捕

美國商務部將14中國實體列入「未核實清單」

戴琪：對與中國貿易對話持開放態度 將捍衛美國利益

責任編輯：袁瑋婧

開啟hket App，閱讀全文
外交 科技戰 輝瑞 美國國會 疫情 達里奧 庫克 政治 中美關係 北京

下一篇文章

假波案風波擴大 中國足協多2高層涉違法被查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

兩女路速公路跳車：聞到油味以為爆炸（有片）
兩女路速公路跳車：聞到油味以為爆炸（有片）
華為P系列出新機繼續玩4G 不忘這樣嘲笑iPhone一下
華為P系列出新機繼續玩4G 不忘這樣嘲笑iPhone一下
強對流天氣來襲 廣東多地落冰雹（有片）
強對流天氣來襲 廣東多地落冰雹（有片）
內地網絡瘋傳泰國旅遊不安全 泰使館澄清：高度重視
內地網絡瘋傳泰國旅遊不安全 泰使館澄清：高度重視
離美歸國後 科研女神顏寧履新深圳灣實驗室主任
離美歸國後 科研女神顏寧履新深圳灣實驗室主任
胡潤富豪榜：歷來落榜人數最多 鍾睒睒蟬聯中國首富
胡潤富豪榜：歷來落榜人數最多 鍾睒睒蟬聯中國首富
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款