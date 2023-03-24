中國發展高層論壇周末舉辦 庫克、李在鎔等將出席

中國發展高層論壇周末將在北京揭幕，由於中美關係近期緊張升溫，今年出席的美國企業家不多，不過蘋果執行長庫克（Tim Cook）、輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）、寶潔執行長穆勒（Jon Moeller）將都親自與會。三星執行長李在鎔也將出席論壇。

為期三天的中國發展高層論壇明日起在北京登場，是2019年新冠疫情以來首次恢復實體舉辦，今年主題是「經濟復甦：機遇與合作」。早前主辦方接受人民網專訪時表示，截至目前，已有100余位世界500強或行業領先外資企業的全球CEO或董事長、知名學者和國際組織負責人確定參會。在當前復雜多變的國際局勢下，外方代表積極參會釋放出積極的信號。

據彭博報道，庫克、博爾拉、基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人達里奧（Raymond Dalio）、Investco總裁兼執行長佛拉納根（Marty Flanagan）、黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephan Schwarzman）等企業領袖都打算親自出席。

英媒報道指，美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）、穆勒也都將現身。韓聯社報導，李在鎔已在昨日（23日）抵達北京，將出席這場論壇。

美國企業想保持低調

彭博指出，今年與會者名單的美國企業不多，凸顯出在當前的地緣政治氛圍下，美國企業想對中國的相關企業活動保持低調，也不想被美國國會的中共特別委員會盯上。

論壇其他與會者透露，一些美國企業避免讓其知名執行長出席，而是派遣層級較低的高管出席。北京的政策研究機構全球化智庫創始人王輝耀表示，將在論壇間隙與幾家公司代表會面，包括至少一名特斯拉的代表。

值得注意的是，今年論壇的行銷資料也缺乏美國代表，主辦單位已釋出必和必拓、力拓、滙豐控股、渣打銀行、雀巢等15位企業主管的視訊影片，唯一出現的美國企業的波士頓顧問集團（BCG）。

上海美國商會主席譚森（Sean Stein）說：「企業要在中國與國外消費者和利害關係人的期待之間取得平衡，挑戰愈來愈高，在某些情況下，這可能會影響此時造訪中國的決定。」

據介紹，中國發展高層論壇2023年經濟峰會設有一場全體會，五場分組會，每場分組會下設四個平行會場，共計21個單元﹔另有四場閉門會。圍繞大會主題，本次峰會共設置四大議題板塊，涉及中國大市場機遇、全球產業鏈供應鏈穩定、綠色低碳轉型、產業高質量發展等方面。

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責任編輯：袁瑋婧