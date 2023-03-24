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哈佛畢業、幫小米上市 獨擋美國國會砲火的TikTok CEO是誰？

社會熱點 18:30 2023/03/24

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美國眾議院能源及商業委員會（US House Energy and Commerce Committee）週四（23日）關於TikTok數據安全和隱私保護問題的聽證會上，TikTok神秘首席執行官周受資（Shou Zi Chew）接受美國議員的尖銳質詢，其背景引發外界好奇。

周受資，現年40歲，新加坡人，成長環境普通，12 歲時在全國考試取得高分，就讀明星學校「新加坡華僑中學」，後赴英留學。2006 年畢業於倫敦大學學院經濟系，同年加入高盛在投行工作，後赴哈佛大學取得 MBA 學位。

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早在哈佛念書期間，周受資曾於 Facebook 實習，當時認識妻子 Vivian Kao，她是馬里蘭州貝塞斯達（Bethesda）長大的台裔美國人。

取得哈佛學位後，周受資加入俄羅斯國際投資基金「數位天空科技」（DST）擔任合夥人，領導一個團隊，該團隊後來在2013成為字節跳動的早期投資人。因中英文流利，成為中國對接窗口，投資的公司包括小米、京東、阿里巴巴、滴滴打車等。

之後手機巨頭公司小米任首席財務官和國際業務總裁，之後在2018年帶領該公司上市。

於2021年3月跳槽至字節跳動，成為這家媒介巨頭的第一任首席財務官。僅兩個月後，他就成為TikTok首席執行官。

責任編輯：陳俊賢

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