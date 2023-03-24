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深圳官三代笑網民窮 一句「我家存款9位數」引官方追查

社會熱點 19:15 2023/03/24

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「我只知道我家有9位數！」一名身處澳洲的女子近日在微博上大晒家中財產，還嘲笑網民月入只有2000元（人民幣，下同），結果遭到起底，發現女子竟是一名符其實的官三代，她的祖父是深圳區交通局某鍾姓的前局長。事件很快就鬧大，市政府宣布調查，而女事主的祖父也緊急通過媒體嚴詞否認。

女事主前日（22日）在微博上與網民爭執，被人問到她喜歡澳洲還是中國，她囂張地回答：「當然喜歡老中啊，我家那麼多錢都是韭菜供的，我怎麼不喜歡呢？」隨後，她又補上一句：「我只知道我家有9位數（財產），我想混那個平台就哪個平台，想在哪個國家就那個國家！就喜歡你們汁性難改的樣子。」

見網民沒再回應，她再補上一句挖苦對方：「天天在網上氣的跺腳，殖來殖去的吱吱作響，3K一個月的小學生，到了65歲就是2K一個月的清潔工。」

女事主與網民爭執期間大晒家財。

有人翻查她微博上的照片，發現她曾貼過不少祖父公務出國及在深圳公務員培訓班的照片，繼而挖出她本人和鍾某某的身份。

鍾某某今日（24日）回應媒體稱，孫女「家中有9位數」的說法不實，他老老實實就這樣幹到2007退休，又批評網上部分言論為網民造謠，孫女因其爭議言論正哭得一塌糊塗。鍾某某還說，他也寫了材料給領導，一定要調查清楚，怕影響區交通局的聲譽，以及他孫女讀書。

市交通運輸局則同日表示注意到某退休官員家屬發布的有關言論，該局已就相關信息展開核查。市紀委監委則指，已有部門正在處理中，將會依法進行處理。

責任編輯：陳建錫

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