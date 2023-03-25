中俄峰會後歐洲領袖密集訪華 外媒：歐盟心驚失去中國

中國國家主席習近平訪問俄羅斯後，歐洲多名領導人表示即將到訪中國，討論烏克蘭危機和貿易等議題。時政網站Politico Europe稱，歐洲擔心中國與俄羅斯走得太近，正急於穩住對華關係。中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅日前與法國總統外事顧問博納通話時強調，政治解決烏克蘭危機應成為中歐之間戰略共識，中方期待法國和其他歐洲國家也能為此發揮應有作用。

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習近平3月20至22日訪俄後，西班牙政府3月23日證實當地傳媒消息，公佈西班牙首相桑切斯應習近平邀請，會於下周訪問中國，期間會出席海南出席博鰲論壇，並與西班牙在華商界人士會面，亦會與中方商談烏克蘭危機。

桑切斯據報會在3月31日訪華，中方至今亦尚未宣佈消息。西班牙總統府部長Félix Bolaños稱，西班牙的國際地位毋庸置疑，而中國調停俄烏戰爭角色關鍵。

法國總統馬克龍3月24日表示，4月4日會訪問中國，自己已邀請歐盟委員會主席馮德萊恩同行，以代表整個歐盟發聲。歐盟證實馮德萊恩會與馬克龍訪華，中方同樣尚未公佈消息。

中方強調，中俄關係不針對第三方，也不受第三方脅逼。歐盟對此則沒有統一態度，部分親美反俄東歐國家批評中國，但歐盟大國和西歐國家政策較為平衡。盧森堡首相貝泰爾（Xavier Bettel）在3月23至24日歐盟峰會上呼籲與北京接觸，拉近歐中關係。

Politico Europe引述一名歐洲官員稱：「中國並不完美，但我們或許有一天需要它。若干成員國都持這種觀點。」

馬克龍稱4月4日訪中國談烏克蘭 與歐盟馮德萊恩一起來

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