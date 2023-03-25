西班牙首相桑切斯：世界應聆聽中國聲音 化解烏克蘭衝突

西班牙首相桑切斯準備下周訪問中國，和中國領導人討論烏克蘭問題。桑切斯稱，世界應聆聽中國聲音，推動結束俄烏戰爭。他亦強調，烏克蘭領土完整需要獲得尊重。

桑切斯周五（24日）在比利時布魯塞爾出席歐盟峰會後，向傳媒談及他下周訪華。桑切斯說，中國是個世界大國，因此他們顯然需要聆聽中國的聲音，來一同尋找結束俄烏戰爭的辦法，並恢復烏克蘭領土完整。

路透社報道，桑切斯會於3月31日訪華。他感謝中國國家主席習近平邀請，並表示現在最重要的是確保一個穩固、持久的和平，這意味尊重聯合國憲章，以及尊重受到俄羅斯侵犯的烏克蘭領土完整。

中方2月發佈《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》12點文件，第1點即「尊重各國主權」，聯合國憲章宗旨和原則應該得到嚴格遵守，各國主權、獨立和領土完整都應該得到切實保障。

中方文件第2點為「摒棄冷戰思維」，不點名北約指出，一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。各國的合理安全利益和關切都應得到重視和妥善解決。

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責任編輯：連兆鋒