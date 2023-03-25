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TikTok會連接家中Wifi嗎？美國議員奇葩發問 周受資這樣答

國情動向 15:13 2023/03/25

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美國政客眼裏處處都是「中國威脅」，草木皆兵，港口的龍門吊也不放過，TikTok更是他們近日窮追猛打的對象。TikTok首席執行官周受資日前「單刀赴會」，到美國眾議院聽證會抵擋猛烈炮火，結果亦不出所料，難以改變美國政客意識形態掛帥。其中，美國議員一些提問令人忍俊不禁，以至海外不少輿論亦認為，這些美國政客根本不適合談論科技立法。

    點擊圖片放大

周受資周四（23日）在華盛頓出席美國眾議院能源及商業委員會聽證會，共和黨北卡羅萊納州眾議員哈德遜（Richard Hudson）問：「TikTok會連接用戶家中Wifi嗎？」

周受資似乎也想不到會遇到這樣的問題：「只會在用戶開啟Wifi時......不好意思，我可能不明白你的問題。」

哈德遜：「如果我手機上有TikTok，而我手機在我家的Wifi網絡上，TikTok會連接網絡嗎？」

周受資：「如果是這個問題，它必須連接網絡方能連接到互聯網。」

哈德遜：「那麽它是否有可能連接Wifi網絡上的其他設備？」

周受資：「議員先生，我們不會做任何超出任何行業規範的事情。我相信，你問題的答案是NO。」

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責任編輯：連兆鋒

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