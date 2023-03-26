台灣宣布與洪都拉斯斷交 即日撤走大使館、停止雙邊合作

台灣當局今日（26日）上午宣布與洪都拉斯終止外交關係，即日起停止雙邊合作計畫，撤走大使館、總領館、技術團等相關人員，並要求洪方國關閉駐台大使館。洪都拉斯同日稍早宣布與台斷交，表示世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，洪方不再與台灣保持任何關係。

台外長吳釗燮指，洪都拉斯總統卡斯特羅及其執政團隊一直對中國大陸存有幻想，在2021年洪國總統大選，就曾提出外交轉向議題，經過台灣努力，在卡斯特羅上任初期，台洪雙邊關係曾一度平穩，但大陸對洪的利誘未曾停歇，台外交部與駐館對相關情報均有掌握並妥善處理。

吳又指，卡斯特羅政府向台灣索求數十億美元的巨額經貿援助，就台灣與中國大陸的援助方案進行比價，台灣基於傳統友誼，秉持最大誠意在能力範圍內提出協助方案，洪方仍恣意作態需索，公開釋出錯誤訊息，並與大陸方面進行建交談判，造成對台灣的傷害。經過溝通無效，決定終止外交關係。

在北京，中國大陸外交部此前表示，堅持一個中國原則是國際大義、大勢所趨，願在平等和相互尊重基礎上，同洪都拉斯建立和發展雙邊關係。

責任編輯：陳建錫