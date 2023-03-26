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中國與洪都拉斯簽署建交公報 建立大使級外交關係

國情動向 11:55 2023/03/26

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中洪外長簽署建交公報。

國務委員兼外長秦剛今日（26日）北京與洪都拉斯外長雷納舉行會談，簽署《中華人民共和國和洪都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》，相互承認並建立大使級外交關係。

公報指：

中華人民共和國和洪都拉斯共和國，根據兩國人民的利益和願望，茲決定自公報簽署之日起相互承認並建立大使級外交關係。

兩國政府同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則基礎上發展兩國友好關係。

洪都拉斯共和國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。洪都拉斯共和國政府即日斷絕同台灣的外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。中華人民共和國政府對洪都拉斯共和國政府的上述立場表示讚賞。

中國外交部指，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。洪都拉斯政府選擇同世界上181個國家站在一起，承認並承諾恪守一個中國原則，同台灣斷絕所謂的「外交關係」，同中華人民共和國建立外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。這是順應大勢、合乎民心的正確抉擇。中方對此表示高度讚賞。中方願在和平共處五項原則基礎上，同洪方加強各領域友好合作，造福兩國和兩國人民。

同日稍早，台灣和洪都拉斯各自宣布與對方斷交。

台灣與洪都拉斯斷交 即日撤走大使館、停止雙邊合作

責任編輯：陳建錫

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外交 洪都拉斯 台灣 中國

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