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中國發展高層論壇揭幕 丁薛祥：將進一步降低關稅擴大准入

經濟脈搏 15:14 2023/03/26

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中國發展高層論壇在北京開幕，國務院副總理丁薛祥發表講話，稱對外開放是不可或缺的國家重大政策，將進一步降低關稅，持續擴大市場准入，更大力度吸引外資。

丁薛祥表示，隨著疫情防控平穩轉段，政策效應持續釋放，中國經濟運行出現企穩回升態勢，市場預期明顯改善，一些主要經濟指標回穩向好，有信心有能力也有條件完成全年經濟社會發展的目標任務，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

他指出，對外開放是中國基本國策，是當代中國的鮮明標識；稱之為基本國策，就是不可或缺的國家重大政策，是國家發展的基本需要，就像人類要吃飯、喝水、呼吸和睡眠一樣。此外，中國構建新發展格局絕不是封閉的國內循環，而是更加開放的國際國內雙循環。

丁薛祥強調，中國不追求貿易順差，將積極擴大高質量產品和服務的進口，促進對外貿易平衡發展，進一步降低關稅，提升通關便利化水平，削減進口環節制度性成本，繼續辦好進博會、廣交會、服貿會、消博會等重要展會，推動世界各國企業更好分享中國大市場機遇。

他又稱，將持續擴大市場准入，更大力度吸引和利用外資，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，建設更高水平開放型經濟新體制，紮實推進高質量共建一帶一路等。

責任編輯：易燕丹

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