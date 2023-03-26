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秦剛：歡迎洪都拉斯總統在建交後盡快訪華

國情動向 16:27 2023/03/26

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國務委員兼外長秦剛在北京與洪都拉斯外長雷納舉行會談，並代表兩國政府簽署中洪建交公報。秦剛表示，中方歡迎洪都拉斯總統卡斯特羅在建交後盡快訪華，與國家主席習近平共同擘畫兩國關係藍圖。

秦剛表示，國家主席習近平高度重視中洪關係發展。洪方作出承認一個中國原則的重要決斷，加入世界主流，這完全符合洪國家和人民的根本和長遠利益，也是選擇站在歷史正確一邊和絕大多數國家一邊。中方高度讚賞洪方對中洪建交的鮮明態度和堅定決心。

秦剛指出，中洪建交為兩國關係發展正式吹響號角，雙方應以「時不我待，只爭朝夕」 的精神加快增進了解，深化互信，推進務實合作，帶動中洪關係順利起步、行穩致遠。希望洪方堅定恪守一個中國原則，為中洪關係順利發展營造良好政治氛圍和輿論環境。

中國與洪都拉斯簽署建交公報 建立大使級外交關係

台灣與洪都拉斯斷交 即日撤走大使館、停止雙邊合作

他續指，中洪建交光明正大，是任何人、任何勢力都無法阻擋的歷史潮流。雙方要加強對接協調，就重要雙邊協議與合作機制加快磋商，盡早達成一致，迅速搭建雙邊關係的「四梁八柱」。另強調，建交只是萬里長征第一步，相信在雙方共同努力下，中洪關係一定會起好步、開好局，迎來美好的未來。

雷納則表示，卡斯特羅很高興應邀訪華。洪中建交開啟兩國關係新時代，走出了歷史性一步，將極大造福兩國人民。洪方承諾遵守一個中國原則，願同中方進一步密切兩國關係，全速推進兩國各領域合作，加強在多邊領域溝通協調，實現互利共贏。洪方已撤回駐台「大使」 ，將盡快宣布廢除同台一切「官方」 協議。

責任編輯：易燕丹

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