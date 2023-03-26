  • 21°C
香港時間 : 2023326日 (週日) 21:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴西總統盧拉因患病取消訪華 習近平致慰問電

國情動向 20:40 2023/03/26

分享：

分享：

巴西總統盧拉因患病取消訪華行程，國家主席習近平今日（26日）向他致慰問電。

習近平表示，頃悉盧拉總統罹患流感和肺炎，不得不推遲訪華，他謹向盧拉表示誠摯慰問。祝願總統先生早日康復，歡迎他在雙方方便的時候儘早訪華。

盧拉原定26日至30日訪華，但在24日出發前夕，總統府表示盧拉因患上輕度肺炎，決定押後出發時間至26日，改為3月27日至31日訪華。但總統府此後再宣布要取消行程，新聞發言人指，「儘管臨床情況有改善，但總統府的醫療服務部門建議押後到中國的行程。」

中國外交部發言人其後稱，巴方已向中方通報有關盧拉因病推遲訪華的決定，中方對此表示理解和尊重，向盧拉表示慰問並祝他早日康復，中方將就有關訪問事宜繼續同巴方保持溝通。

巴西貿易推廣部官員費爾南德斯（Daniel Fernandes）早前表示，盧拉會到訪北京及上海，巴西政府各部門都會派員參與，另外訪問團亦包括240名商界代表，其中90人是來自農業界人士。

中國是巴西的最大出口國，主要產品包括大豆及鐵礦石等。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 習近平 中國外交部 中國

下一篇文章

秦剛：歡迎洪都拉斯總統在建交後盡快訪華
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中俄峰會後歐洲領袖密集訪華 外媒：歐盟心驚失去中國
中俄峰會後歐洲領袖密集訪華 外媒：歐盟心驚失去中國
台灣與洪都拉斯斷交 即日撤走大使館、停止雙邊合作
台灣與洪都拉斯斷交 即日撤走大使館、停止雙邊合作
中國與洪都拉斯簽署建交公報 建立大使級外交關係
中國與洪都拉斯簽署建交公報 建立大使級外交關係
西班牙首相桑切斯：世界應聆聽中國聲音 化解烏克蘭衝突
西班牙首相桑切斯：世界應聆聽中國聲音 化解烏克蘭衝突
斷交在即 台灣駐洪都拉斯代表返台：已盡最大善意
斷交在即 台灣駐洪都拉斯代表返台：已盡最大善意
TikTok會連接家中Wifi嗎？美國議員奇葩發問 周受資這樣答
TikTok會連接家中Wifi嗎？美國議員奇葩發問 周受資這樣答
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款