巴西總統盧拉因患病取消訪華 習近平致慰問電

巴西總統盧拉因患病取消訪華行程，國家主席習近平今日（26日）向他致慰問電。

習近平表示，頃悉盧拉總統罹患流感和肺炎，不得不推遲訪華，他謹向盧拉表示誠摯慰問。祝願總統先生早日康復，歡迎他在雙方方便的時候儘早訪華。

盧拉原定26日至30日訪華，但在24日出發前夕，總統府表示盧拉因患上輕度肺炎，決定押後出發時間至26日，改為3月27日至31日訪華。但總統府此後再宣布要取消行程，新聞發言人指，「儘管臨床情況有改善，但總統府的醫療服務部門建議押後到中國的行程。」

中國外交部發言人其後稱，巴方已向中方通報有關盧拉因病推遲訪華的決定，中方對此表示理解和尊重，向盧拉表示慰問並祝他早日康復，中方將就有關訪問事宜繼續同巴方保持溝通。

巴西貿易推廣部官員費爾南德斯（Daniel Fernandes）早前表示，盧拉會到訪北京及上海，巴西政府各部門都會派員參與，另外訪問團亦包括240名商界代表，其中90人是來自農業界人士。

中國是巴西的最大出口國，主要產品包括大豆及鐵礦石等。

責任編輯：蒯宇澄

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