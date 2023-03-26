  • 20°C
香港時間 : 2023326日 (週日) 23:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳台北恢復直航  料月底可達每周22班機

社會熱點 21:45 2023/03/26

分享：

分享：

因疫情中斷逾3年的廣東深圳與台灣直航航班今日（26日）復航，首個航班來自深圳航空，搭載143人，從深圳寶安機場出發，飛往台北桃園國際機場。預計到3月底，深圳機場往返台北桃園航班每周將達22班。

《深圳衛視》報道，深圳航空首航航班接近滿座，大部分是台胞旅客。機長李贇指出，深圳至台北的航綫，他已經飛行10年，對上一次飛行已是3年前，機組已提前詳細部署和準備路綫的飛行情況，確保萬無一失。

台胞范先生目前在深圳和東莞工作，從事國際貿易生意，受疫情影響，他已有3年未返台。范先生湖北從深圳乘坐首班航班返台，但未有告知母親，希望給家人一個大驚喜。

范先生稱，他十分喜愛深圳的開放活力，希望未來兩岸的交流能更加頻繁和緊密。他表示，早上深圳坐飛機出發，中午在台灣，晚上再回深圳吃晚飯，未來將成為常態。

由台北桃園國際機場起飛的中華航空CI527航班，下午16時40分亦抵達深圳。這是兩岸直航復航以來，深圳抵達的首班台灣地區直飛的客運航線。在飛機降落後，深圳機場以航空界最高禮遇「過水門」為台胞們接風洗塵。

疫情前，深圳航空、南方航空、中華航空、立榮航空等4家航空公司執飛深圳至台灣的客運航綫，每周共計28班。2019年的數據顯示，深圳機場至台灣的航班量、旅客量均排名全國第4，全年運輸往返台灣旅客65.4萬人次。

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
兩岸關係 疫情 機場 航空 台北 中華航空 深圳 台灣 中國

下一篇文章

深圳官三代笑網民窮 一句「我家存款9位數」引官方追查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

大學生P女同學淫照上網賣被踢出校 官媒讚處理恰當
大學生P女同學淫照上網賣被踢出校 官媒讚處理恰當
哈佛畢業、幫小米上市 獨擋美國國會砲火的TikTok CEO是誰？
哈佛畢業、幫小米上市 獨擋美國國會砲火的TikTok CEO是誰？
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 疫情以來首次來華(有片)
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 疫情以來首次來華(有片)
深圳官三代笑網民窮 一句「我家存款9位數」引官方追查
深圳官三代笑網民窮 一句「我家存款9位數」引官方追查
中美AI邊個勁？ ChatGPT夠全面 文心一言這點更優勝
中美AI邊個勁？ ChatGPT夠全面 文心一言這點更優勝
華為P系列出新機繼續玩4G 不忘這樣嘲笑iPhone一下
華為P系列出新機繼續玩4G 不忘這樣嘲笑iPhone一下
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款