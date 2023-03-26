深圳台北恢復直航 料月底可達每周22班機

因疫情中斷逾3年的廣東深圳與台灣直航航班今日（26日）復航，首個航班來自深圳航空，搭載143人，從深圳寶安機場出發，飛往台北桃園國際機場。預計到3月底，深圳機場往返台北桃園航班每周將達22班。

《深圳衛視》報道，深圳航空首航航班接近滿座，大部分是台胞旅客。機長李贇指出，深圳至台北的航綫，他已經飛行10年，對上一次飛行已是3年前，機組已提前詳細部署和準備路綫的飛行情況，確保萬無一失。

台胞范先生目前在深圳和東莞工作，從事國際貿易生意，受疫情影響，他已有3年未返台。范先生湖北從深圳乘坐首班航班返台，但未有告知母親，希望給家人一個大驚喜。

范先生稱，他十分喜愛深圳的開放活力，希望未來兩岸的交流能更加頻繁和緊密。他表示，早上深圳坐飛機出發，中午在台灣，晚上再回深圳吃晚飯，未來將成為常態。

由台北桃園國際機場起飛的中華航空CI527航班，下午16時40分亦抵達深圳。這是兩岸直航復航以來，深圳抵達的首班台灣地區直飛的客運航線。在飛機降落後，深圳機場以航空界最高禮遇「過水門」為台胞們接風洗塵。

疫情前，深圳航空、南方航空、中華航空、立榮航空等4家航空公司執飛深圳至台灣的客運航綫，每周共計28班。2019年的數據顯示，深圳機場至台灣的航班量、旅客量均排名全國第4，全年運輸往返台灣旅客65.4萬人次。

責任編輯：蒯宇澄

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