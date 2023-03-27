美媒：美國法規漏洞 令技術繼續流向「黑名單」中企

美媒指，美國出口管制制度存在漏洞，令受制裁的企業仍可通過「技術性操作」來取得美國技術，包括本月被美國商務部列入「實體清單」的一間中國企業。

《華爾街日報》報道，美國企業被禁止向那些被列入「實體清單」的公司出口，除非美國公司得到特批，但現任和前任政府和行業官員都說，被列入清單的企業仍然可以通過不在清單上的子公司購買美國商品。行業官員表示，一些美國企業打算繼續以這種方式向中企出售高科技產品。

報道指，華為就通過分拆一個設備品牌挽救了其部分智能手機業務，從而可以繼續獲得被禁的美國技術。

國防部技術安全部門的前高級顧問Steve Coonen指，這種「打地鼠」的方式未能識別中國的軍民融合戰略下，改變使用用途的系統性特徵，「企業名稱、個人和地址可以方便快捷地更改，或者成立新公司或實施轉讓……以保持所需的美國技術流動」。

報道指，出口管制法中的漏洞使美國技術供應商能夠通過中企的子公司向其出售產品，這表明在中國崛起成為美國的經濟和地緣政治對手的情況下，技術貿易日益成為國家安全問題。

責任編輯：陳建錫