  • 19°C
香港時間 : 2023327日 (週一) 10:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美媒：美國法規漏洞 令技術繼續流向「黑名單」中企

國情動向 09:21 2023/03/27

分享：

分享：

美媒指，美國出口管制制度存在漏洞，令受制裁的企業仍可通過「技術性操作」來取得美國技術，包括本月被美國商務部列入「實體清單」的一間中國企業。

《華爾街日報》報道，美國企業被禁止向那些被列入「實體清單」的公司出口，除非美國公司得到特批，但現任和前任政府和行業官員都說，被列入清單的企業仍然可以通過不在清單上的子公司購買美國商品。行業官員表示，一些美國企業打算繼續以這種方式向中企出售高科技產品。

報道指，華為就通過分拆一個設備品牌挽救了其部分智能手機業務，從而可以繼續獲得被禁的美國技術。

國防部技術安全部門的前高級顧問Steve Coonen指，這種「打地鼠」的方式未能識別中國的軍民融合戰略下，改變使用用途的系統性特徵，「企業名稱、個人和地址可以方便快捷地更改，或者成立新公司或實施轉讓……以保持所需的美國技術流動」。

報道指，出口管制法中的漏洞使美國技術供應商能夠通過中企的子公司向其出售產品，這表明在中國崛起成為美國的經濟和地緣政治對手的情況下，技術貿易日益成為國家安全問題。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
外交 科技戰 地緣政治 華為 美國 中國 中美關係

上一篇文章

內地首兩月規模以上工業企業利潤按年跌22.9%

下一篇文章

巴西總統盧拉因患病取消訪華 習近平致慰問電
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

斷交在即 台灣駐洪都拉斯代表返台：已盡最大善意
斷交在即 台灣駐洪都拉斯代表返台：已盡最大善意
巴西總統盧拉因患病取消訪華 習近平致慰問電
巴西總統盧拉因患病取消訪華 習近平致慰問電
中國與洪都拉斯簽署建交公報 建立大使級外交關係
中國與洪都拉斯簽署建交公報 建立大使級外交關係
台灣與洪都拉斯斷交 即日撤走大使館、停止雙邊合作
台灣與洪都拉斯斷交 即日撤走大使館、停止雙邊合作
TikTok會連接家中Wifi嗎？美國議員奇葩發問 周受資這樣答
TikTok會連接家中Wifi嗎？美國議員奇葩發問 周受資這樣答
中俄峰會後歐洲領袖密集訪華 外媒：歐盟心驚失去中國
中俄峰會後歐洲領袖密集訪華 外媒：歐盟心驚失去中國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款