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內地首兩月規模以上工業企業利潤按年跌22.9%

國情動向 09:40 2023/03/27

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國家統計局公布，受量價等多因素影響，內地1至2月份全國規模以上工業企業利潤總額8872.1億元人民幣，按年下跌22.9%，跌幅按月擴大18.9個百分點。當局稱，市場需求未完全恢復，企業營收幅大於成本幅。下階段隨著生產秩序復常，需求逐步恢復，產銷銜接水平提高，工業企業利潤將逐步回升。

規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額3449.1億元，按年下跌17.5%；股份制企業實現利潤總額6719.0億元，下跌19.4%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額1761.3億元，下跌35.7% ；私營企業實現利潤總額2559.3億元，下跌19.9%。其中，製造業實現利潤總額下跌32.6%。

41個工業大類行業中，10個行業利潤總額按年增長，1個行業減虧，28個行業下跌，2個行業由盈轉虧。其中，電力、熱力生產和供應業利潤總額按年增長53.1%，電氣機械和器材製造業增長41.5%，紡織業下跌37.1%，汽車製造業下跌41.7%，計算機、通信和其他電子設備製造業下跌77.1%。

另外，規模以上工業企業實現營業收入19.30萬億元，按年下跌1.3%；發生營業成本16.38萬億元，下跌0.2%；營業收入利潤率為4.60%，下跌1.29個百分點。資產負債率為56.8%，上升0.2個百分點。企業資產總計156.50萬億元，增長8.2%；負債合計88.91萬億元，增長8.7%。

當局解讀數據指，從收入看，盡管工業生產有所回升，但市場需求尚未完全恢復，企業營業收入按年下跌1.3%，跌幅較上年12月份擴大1.0個百分點；從成本看，營收幅大於成本幅，導致企業毛利下降，下拉工業利潤18.6個百分點；從價格看，PPI受同期基數較高影響，1至2月份按年下跌1.1%，跌幅較上年12月份有所擴大，對企業盈利形成較大壓力。受上述因素影響，原材料和裝備製造業利潤幅較大，分別下拉工業利潤15.7、6.5個百分點。

責任編輯：陳建錫

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經濟數據表現 規模以上工業 國家統計局

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