俄羅斯部署戰術核武 中國對烏克蘭的「核安全保證」如何執行？

俄羅斯在鄰國白俄部署戰術核武，中國承諾向烏克蘭提供的「核安全保證」將如何執行再次引發討論。但內媒在俄烏開戰後曾解釋，安全保證不是介入戰爭。

中國與烏克蘭2013年12月簽署了《中國和烏克蘭關於進一步深化戰略夥伴關係的聯合聲明》，聲明稱：

中方高度評價烏方單方面放棄核武器，以無核武器國家身份加入1968年7月1日簽署的《不擴散核武器條約》。 中方根據聯合國安理會第984號決議和1994年12月4日中國政府關於向烏克蘭提供安全保證的聲明，承諾無條件不對作為無核武器國家的烏克蘭使用或威脅使用核武器，並在烏克蘭遭到使用核武器的侵略或受到此種侵略威脅的情況下，向烏克蘭提供相應安全保證。

該安全保證在俄烏開戰後多次被各界提起，北京也不斷表明反對使用核武，包括此前發佈的涉烏立場文件亦明確這一點，但到底安全保證是甚麼？如何執行？

內地曾引述國內專家指，所謂安全保證（security assurance）是指無核武器國家免受核侵略和核威脅，及一旦遭受此種侵略和威脅時獲得援助的國際安排。中國的承諾是針對所有無核國家，而安全保證不是核保護傘（盟國受到核武攻擊時，等同本國受到攻擊），中國官方多次表態稱不為別國提供核保護傘。

中國作為聯合國安理會常任理事國，承諾在任何無核武器國家受到核武器攻擊時，在安理會範圍內採取行動，以便安理會根據《聯合國憲章》採取適當措施向該國提供必要的援助，以及對攻擊國實行嚴厲和有效的制裁。另外，中國提供的安全保證，也不得被解釋為中國贊成使用核武器。

責任編輯：陳建錫