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馬英九大陸12天行程曝光 拜中山陵 參訪這些地方

國情動向 11:12 2023/03/27

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台灣前領導人馬英九周一（27日）展開行程，赴中國大陸祭祖12天，是為1949年以來首次有台灣前領導人到訪大陸。馬英九此行預料會到訪南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。《浙江日報》旗下「潮新聞」披露馬英九12天行程，顯示他會拜謁中山陵，參訪南京大屠殺紀念館、辛亥革命紀念館、多個抗戰相關等紀念場地，並會到武漢大學、湖南大學、復旦大學與學生交流。

馬英九大陸12天行程：

3月27日星期一：台北→上海→南京

乘中國國際航空台北赴上海CA196航班，預料下午4時半左右降落浦東機場，隨即乘高鐵前往南京。

3月28日星期二：南京

上午拜謁中山陵。下午參訪中國近代史遺址博物館（原南京總統府）、孫中山先生故居、拉貝故居。

3月29日星期三：南京→武漢

上午參訪南京大屠殺紀念館，祭掃死難同胞陵園，隨後參訪中國第二歷史檔案館。下午乘高鐵赴武漢。

3月30日星期四：武漢

上午參訪辛亥革命武昌起義紀念館、黃鶴樓。下午參訪湖北省博物館、東湖綠道。

3月31日星期五：武漢→長沙

上午與武漢大學學生座談。下午乘高鐵赴長沙，參訪周南中學。

4月1日星期六：長沙→湘潭→衡陽

上午赴湘潭市湘潭縣白石鎮祭祖，參訪衡山。下午參訪衡陽市岳雲中學、南岳忠烈祠。

4月2日星期日：長沙

上午參訪岳麓書院，與湖南大學學生座談。下午參訪湖南大學科學館（抗戰中國戰區第四受降區受降儀式所在地）。

4月3日星期一：長沙→重慶

上午乘飛機赴重慶。下午參訪重慶抗戰遺址博物館、重慶市規劃展覽館。

4月4日星期二：重慶

上午參訪中央政治學校舊址。下午參訪張自忠烈士陵園、重慶中國三峽博物館。

4月5日星期三：重慶→上海

乘飛機赴上海，參觀洋山港。

4月6日星期四：上海

上午與復旦大學學生座談。下午參訪四行倉庫抗戰紀念館、和平飯店、城市會客廳、豫園。

4月7日星期五：上海→台北

上午乘國航CA195航班返台。

馬英九今赴大陸祭祖 台媒：丁薛祥上海接機

台媒：馬英九或見王滬寧

蔡英文出訪中美洲過境美國 北京堅決反對美台往來

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責任編輯：連兆鋒

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