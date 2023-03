【洪都拉斯】台灣7年失9「友邦」僅剩13國在哪裏？

中美洲國家洪都拉斯宣佈與台北「斷交」,與北京建立外交關係,承認中華人民共和國為代表全中國唯一合法政府、台灣是中國不可分割一部分。全球至今已有182個國家與北京建交,台灣則在蔡英文上任7年以來失去9個「友邦」,目前僅剩13國。

蔡英文2016年上任以來 台灣連失9「友邦」 國家 所在地區 與台「斷交」日期 聖多美和普林西比 非洲西部離岸 2016年12月 巴拿馬 中美洲 2017年6月 多米尼加 加勒比海 2018年5月 布基納法索 西非 2018年5月 薩爾瓦多 中美洲 2018年8月 所羅門群島 南太平洋 2019年9月 基里巴斯 南太平洋 2019年9月 尼加拉瓜 中美洲 2021年12月 洪都拉斯 中美洲 2023年3月

台灣僅存13「友邦」在哪裏?

大洋洲:4個

馬紹爾群島(Marshall Islands)

瑙魯(Nauru)台稱「諾魯」

帕勞(Palau)台稱「帛琉」

圖瓦盧(Tuvalu)台稱「吐瓦魯」

▼ 點擊圖片放大 +2

非洲:1個

斯威士蘭(Eswatini,前稱Swaziland)台稱「史瓦帝尼」

▼ 點擊圖片放大

歐洲:1個

梵蒂岡(Vatican)

▼ 點擊圖片放大

中美洲與加勒比海:6個

伯利茲(Belize)台稱「貝里斯」

危地馬拉(Guatemala)台稱「瓜地馬拉」

海地(Haiti)

聖基茨和尼維斯(Saint Kitts and Nevis)台稱「聖克里斯多福及尼維斯」

聖盧西亞(Saint Lucia)台稱「聖露西亞」

聖文森特和格林納丁斯(Saint Vincent and the Grenadines)台稱「聖文森」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

南美洲:1個

巴拉圭(The Republic of Paraguay)

▼ 點擊圖片放大

秦剛:歡迎洪都拉斯總統在建交後盡快訪華

中國與洪都拉斯簽署建交公報 建立大使級外交關係

下個與台斷交巴拉圭?南方共同市場欲與中國談貿協

緊貼中國國情最新發展,BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯:連兆鋒