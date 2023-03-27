機構調查：43%中國企業擬未來一年裁員或停招

諮詢公司艾睿鉑（ALIXPARTNERS）發表調查報告指，中國企業意識到全球經濟衰退的威脅，17％已進行裁員，43%計劃未來一年裁員或停止招聘。

今日（27日）發表的《2023年艾睿鉑顛覆指數》，共訪問了超過600名中國企業的CEO和管理層，結果顯示，隨著經濟下行和地緣政治危機加劇，商界領袖正在採取行動來應對這些挑戰，其中，72％受訪者對商業環境的持續顛覆感到焦慮，擔心所在的企業公司未能及時適應變化，但87％人不知道何處著手。

艾睿鉑亞太區聯合負責人謝芾（Shiv Shivaraman ）指，中國整體供應鏈從物流到生產，正面臨前所未有的顛覆，覆蓋行業範圍廣泛。在中國經濟繼續復甦的過程中，企業需要果斷行動，抓住顛覆帶來的所有機遇。38％的商業領袖表示他們正在重塑業務運營模式，而99％的商業領袖認識到，為應對眾多的內外顛覆，他們需要在未來3年內進行改變。除了仍然棘手難解的供應鍊和能源問題外，商界領袖最擔心的領域是創新阻力、科技發展速度，以及技能危機。

艾睿鉑大中華區聯合負責人戴加輝（Stephen Dyer）指，通脹和供應鏈壓力令企業難於保持和提高利潤率，挑戰日益加劇。企業要取得成功並於顛覆時代中變得更強，關鍵在於優先考慮營運優勢（operational superiority），以及各部門和業務範疇之間的協作。

責任編輯：陳建錫