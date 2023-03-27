蔡英文過境美國北京挖走洪都拉斯 巴拉圭4月大選或下個棄台

台灣領導人蔡英文3月29日至4月7日出訪中美洲國家伯伯利茲、危地馬拉，期間會過境美國，料與美國眾議長麥卡錫會面。北京在蔡英文起行前發起外交攻勢，與中美洲另一國洪都拉斯建交外交關係，令台灣僅剩13個「友邦」。外界認為，下一個與台「斷交」的有機會是南美洲巴拉圭。巴拉圭4月會舉行總統大選，在野黨候選人表示如果勝選，會率國家與北京建交。

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南美洲12國當中，巴拉圭是唯一仍然與台北有官方關係一國。巴拉圭在巴西、阿根廷、玻利維亞三國中間，是個內陸國家，人口700多萬，面積40餘萬平方公里（香港面積約1100平方公里），是台灣13「友邦」面積最大者。巴拉圭盛產牛肉，是台灣第二大牛肉進口地，僅次美國。

巴拉圭會於4月30日舉行總統大選，主要由執政黨候選人Santiago Peña與在野黨對手Efraín Alegre對決。民調顯示兩人支持率不相伯仲，而Efraín Alegre有後來居上勢頭，他表示希望提振巴拉圭牛肉與大豆出口，假如自己當選，會尋求與北京建交。

值得注意的是，洪都拉斯與北京建交之路也是按照類似軌跡。洪都拉斯現任總統卡斯特羅（Xiomara Castro）2021年競選時就表示當選後會棄台。她當選後，美國一度發力穩住洪方，令洪都拉斯與北京建交暫時作罷。但中方近期明顯加倍發功，終在蔡英文過境美國前敲丟台又一「友邦」。

巴拉圭近年與台關係亦有動搖跡象。巴拉圭在野黨議員2020年4月提案，要求立刻與大陸建交，方案雖在16票贊成、25票反對下遭駁回，但僅差9票被視為是個重要信號。疫情期間，巴拉圭外長表示希望經中介國談判，獲得中國科興疫苗，並稱希望巴中展開更大層面合作，關係不會止於疫苗。

巴拉圭可能棄台的另一跡象是，南美多國組成的「南方共同市場」（Mercosur）有意與北京談判自由貿易協定，而巴拉圭是集團內唯一未與北京建交國家。因此巴拉圭也受到巴西、阿根廷等南方共同市場成員一定壓力，後者希望巴拉圭盡快調整外交政策，為談判鋪平道路。

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責任編輯：連兆鋒