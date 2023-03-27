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大S索討750萬元生活費 汪小菲提告反制結果出爐

社會熱點 14:59 2023/03/27

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藝人大S（徐熙媛）指前夫汪小菲未履行離婚協議支付生活費，向法院聲請強制執行750萬元（新台幣，下同）；汪小菲則提起「債務人異議之訴」反制。台北地方法院今判決駁回汪的訴訟，全案可上訴。

大S以汪小菲未依照調解筆錄約定，給付2021年12月至2022年11月的生活費，聲請強制執行汪小菲750萬元財產，但汪小菲認為沒有違反調解筆錄中的給付義務，依法提債務人異議之訴。

汪小菲主張，他2021年12月1日至2022年11月4日期間，先後匯款生活費至大S等家人帳戶，加上他依調解後同意變更以實報實銷不定額方式給付的日常用品、其他家用費，款項已超過他原先依調解筆錄所應給付的金額，並未積欠任何金額，請求撤銷強制執行程序。大S則否認汪小菲已將定期定額應給付的生活費清償完畢。

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台北地院認為，依雙方調解筆錄約定，汪小菲應每3個月匯款至大S帳戶的生活費，屬於定期定額的性質。此外，調解筆錄有約定汪小菲應給付大S的實報實銷費用，兩者數額計算方式、給付對象、給付方法，都與定期定額的費用各自獨立、內容不同。

法院認為，汪小菲依調解筆錄應負擔的定期定額生活費、實報實銷的其他各項費用，均是分別獨立的給付債務，雙方在調解筆錄中也沒有約定可相互留用或抵充。

法院根據雙方對話紀錄，兩人雖有在2022年8月針對定期定額生活費匯款給付方式，合意變更為汪小菲每期匯款至家人的帳戶，但只是更改「匯款帳戶」，並沒有變更「定期定額的給付性質」，也沒有約定可以相互留用、抵充。

法院指出，汪小菲針對定期定額生活費，確實未清償完畢，大S聲請強制執行有理由即屬有理，判汪小菲敗訴。

責任編輯：易燕丹

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