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怕害人終害己？民主黨女神拍片反對禁TikTok還自批美國

國情動向 14:40 2023/03/27

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怕害人終害己？民主黨女神拍片反對禁TikTok還自批美國

美國兩黨聯合推動封殺TikTok，只是政客眼中的「中國威脅」卻是美國年輕人的至寶。TikTok在美國高躆流動應用程式下載榜首，用戶超過1億，一旦封禁勢會得罪年輕選民，對執政民主黨選情尤其不利。民主黨新星、人稱AOC的紐約眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）在TikTok拍片，表明自己反對封殺TikTok，並直言美國科企也在大量收集個人數據，美國更是少數沒有保護數據私隱法例的發達國。

AOC周末發佈她第一條TikTok短片，她指出，美國不斷宣稱TikTok構成重大國安風險，但國會不但沒有就此舉行機密簡報會，聯邦調查局（FBI）也拿不出證據，如此推動封殺TikTok，「我自己覺得非常不妥」。

她又指，美國從未封殺過一家社交媒體公司，如果封殺有1.5億美國用戶的TikTok，堪稱史無前例；美國自己恰恰是全球少數沒有數據隱私保護法律的發達國，Facebook等美國社交媒體也亦會收集大量個人數據。

AOC因此認為，推動封殺TikTok根本是本末倒置，美國政府應保護好美國人的數據私隱，讓公眾知曉一切，同時管控所有社交媒體。

新聞網Business Insider指，AOC這條TikTok影片吸引了約300萬次觀看、54.5萬次點讚。該網站亦提及，TikTok CEO周受資上周到眾議院作證回應指控，「但政客似乎對此不感興趣」，聽證會很快變成「『是』或『否』問題的大屠殺（bloodbath of "yes or no" questions）」。

TikTok會連接家中Wifi嗎？美國議員奇葩發問 周受資這樣答

哈佛畢業、幫小米上市 獨擋美國國會砲火的TikTok CEO是誰？

官媒：美國脅迫TikTok純粹為保護利益集團

 

 

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