▲ 怕害人終害己?民主黨女神拍片反對禁TikTok還自批美國

美國兩黨聯合推動封殺TikTok,只是政客眼中的「中國威脅」卻是美國年輕人的至寶。TikTok在美國高躆流動應用程式下載榜首,用戶超過1億,一旦封禁勢會得罪年輕選民,對執政民主黨選情尤其不利。民主黨新星、人稱AOC的紐約眾議員奧卡西奧科爾特斯(Alexandria Ocasio-Cortez)在TikTok拍片,表明自己反對封殺TikTok,並直言美國科企也在大量收集個人數據,美國更是少數沒有保護數據私隱法例的發達國。

AOC周末發佈她第一條TikTok短片,她指出,美國不斷宣稱TikTok構成重大國安風險,但國會不但沒有就此舉行機密簡報會,聯邦調查局(FBI)也拿不出證據,如此推動封殺TikTok,「我自己覺得非常不妥」。

她又指,美國從未封殺過一家社交媒體公司,如果封殺有1.5億美國用戶的TikTok,堪稱史無前例;美國自己恰恰是全球少數沒有數據隱私保護法律的發達國,Facebook等美國社交媒體也亦會收集大量個人數據。

AOC因此認為,推動封殺TikTok根本是本末倒置,美國政府應保護好美國人的數據私隱,讓公眾知曉一切,同時管控所有社交媒體。

新聞網Business Insider指,AOC這條TikTok影片吸引了約300萬次觀看、54.5萬次點讚。該網站亦提及,TikTok CEO周受資上周到眾議院作證回應指控,「但政客似乎對此不感興趣」,聽證會很快變成「『是』或『否』問題的大屠殺(bloodbath of "yes or no" questions)」。

