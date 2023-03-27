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內地降準落地釋放6000億資金 分析料後續降準仍有空間

經濟脈搏 15:05 2023/03/27

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今日（27日），人行降準正式落地，預計釋放中長期資金6000億元（人民幣，下同）。

據人行17日公告，為推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，打好宏觀政策組合拳，提高服務實體經濟水平，保持銀行體系流動性合理充裕，決定於2023年3月27日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%。

據國金證券統計，本次降準預計釋放6000億元中長期資金，疊加月中MLF超額續作2810億元，3月合計投放中長期資金近9000億元。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，人行通過此次全面降準意在向銀行體系釋放低成本、長期限的流動性，引導金融機構加大對實體經濟薄弱環節、重點新興領域的支持力度，優化信貸結構，促進消費和內需加快恢復。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，在當前銀行業負債成本承壓、淨息差持續收窄至歷史低位的情況下，央行適時降準，有助於更好的激發實體融資需求，穩經濟、降成本，並有效緩解銀行負債和經營壓力，增強經營穩定性和抗風險能力。

支撐A股企穩上行

招商證券首席策略分析師張夏團隊認為，在外圍包括矽谷銀行、瑞士信貸銀行等風險事件爆發後，本次降準有利於提振市場信心，預計所釋放的流動性有望助力融資逐漸企穩回升，支撐A股企穩上行。

對於樓市，中原地產首席分析師張大偉表示，「這次降準，對於購房者來說，肯定有一定的利好，大部分貸款購房者房貸利率將繼續降低。」張大偉進一步指出，整體看，當下房地產市場需要購房者恢復信心，而市場要企穩肯定必須從一二線開始，當下1-2月市場出現了輕微的企穩，市場期待出現更多寬鬆政策。特別是一線城市需要更多的穩樓市政策。

後續降準仍有空間 短期降息可能性小

國海證券認為，後續降準仍有空間，但幅度可能相對謹慎。一方面，本次降準後金融機構加權平均存款準備金率約為7.6%，與「隱形下限」5%還有2.6個百分點的差距，與1999年我國法定存款準備金率「最低下限」6%還有1.6個百分點的差距。2018年以來央行已經實施15次降準，平均法定存款準備金率從14.9%降到7.6%，近兩年央行對剩餘空間的利用更加謹慎。另一方面，降準是釋放長期流動性來支持實體經濟的有效方式之一，考慮到年內依然存在流動性缺口，我們預計仍有可能繼續降準0.25個百分點。

平安證券首席經濟學家兼所長鍾正生認為，下一次降準在年中流動性緊張節點、MLF到期高峰期出現的可能性更大。尤其是，8-12月MLF到期量均在4000億元以上，進一步降準值得期待。

「降準落地並不意味着貨幣政策將進一步朝着寬鬆方向調整，短期內實施政策性降息的可能性很小。」東方金誠首席宏觀分析師王青認為，降息往往在應對重大衝擊、托底經濟運行的時點推出，發揮「雪中送炭」作用;在經濟進入回升過程後，無論我國歷史上的貨幣政策操作還是其他國家貨幣當局的政策實踐，都極少通過實施降息來「錦上添花」，助力經濟更快上行。由此，在一季度經濟回升勢頭已經確立的背景下，下調政策利率的必要性不高。

【人行降準】人行下調金融機構存款準備金率0.25個百分點 3月27日生效

易綱：目前實際利率水平合適 降準撐實體經濟仍是有效方式

責任編輯：袁瑋婧

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