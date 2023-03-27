日本藥企員工在華被拘留 外交部：涉從事間諜活動

日本處方藥巨頭安斯泰來(Astellas Pharma)一名日籍員工在中國被拘留，外交部回應稱，該日本公民涉嫌從事間諜活動；日本政府敦促中方盡快放人。

外交部發言人毛寧表示，中國有關部門已依法對該日本公民採取強制措施，進行案件審查，「能不能釋放這個人首先要依法辦事」。

她表示，中國會依法審理，並根據審理情況做出最終裁決；此外，中國會按照相關公約和規定為日本駐華使館的領事探視提供便利。

日本內閣官房長官松野博一表示，日本駐華大使館本月接獲中國當局通報，一名50多歲的日本男子涉嫌違反中國法律，在北京被中國當局拘捕。日方爭取與被捕男子見面，已聯絡相關人士，並敦促中方釋放該名男子。

安斯泰來製藥集團是在2005年4月由原來日本的山之內製藥株式會社與籐澤製藥株式會社合併而成，是一家總部位於東京的研發型製藥企業，也是日本第二大的處方藥製藥企業。安斯泰來（中國）是日在華投資最大的製藥企業之一，總部設在北京。

責任編輯：蒯宇澄

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