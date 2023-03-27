馬來西亞總理將訪中國 或談重啟新加坡吉隆坡高鐵

馬來西亞傳媒報道，馬來西亞總理安華周三（29日）會率團訪問中國，這會是安華去年11月上任以來首次訪華。值得注意的是，馬來西亞鄰國新加坡總理李顯龍周一（27日）起亦展開6天中國行程。據稱，安華訪華期間，馬來西亞或會與中方商談重啟新加坡—吉隆坡高鐵（新隆高鐵）項目。 新隆高鐵項目於2016年簽署協議，但在2021年終止，能否重啟備受關注。

大馬傳媒稱，安華訪問中國4天期間，會出席博鰲亞洲論壇並發表演講，再到北京，安華將會見中國國家主席習近平、國務院總理李強等。馬來西亞交通部長陸兆福周一向傳媒證實安華訪華消息，他自己會隨行，馬方會和中方討論加強合作和開發新項目。

陸兆福稱，馬來西亞和中國鐵路合作項目頗多，中國建設鐵路實力強大，是次訪問或會探討兩國企業合作與建新隆高鐵的可能。

新隆（隆新）高鐵，又稱新馬（馬新）高鐵，新加坡及馬來西亞2016年簽約決定共建高鐵，連接新加坡到大馬首都吉隆坡，把來往兩地車程將縮短至90分鐘。

但項目一波三折，大馬2018年選舉後，馬哈蒂爾政府以經濟因素為由押後項目兩年，惟馬新也未能在2020年底前達成協議，兩國2021年初正式宣佈項目終止。

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