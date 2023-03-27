李強會見外企高管：無論國際形勢變化 中國堅定擴大對外開放

國務院總理李強今日下午在北京會見出席中國發展高層論壇2023年年會的境外代表，他強調，無論國際形勢如何變化，中國都將堅定不移擴大對外開放。

據央視新聞，有關國家政要、世界五百強企業負責人、國際知名學術研究機構專家學者、主要國際組織代表等參加。

李強對大家多年來為中國發展作出的貢獻表示感謝。他指出，當前世界經濟發展正處在一個複雜多變的困難時期。應對風險挑戰，首先還是要堅定信心、穩定預期，特別是要把視野放開闊些，把眼光放長遠些。這就好比雨天趕路，如果總是低頭看腳下，看到的便是滿地泥濘；如果能常常抬頭看前方，就能看到雨後的彩虹。各方應當增進共識、加強合作，共同促進世界經濟復甦。

李強強調，未來中國經濟將在保持一定增長速度的同時，加快質量變革、效率變革、動力變革，努力實現更高質量的發展，讓老百姓生活更美好。這些都將為世界經濟增長提供新的動能，也為各國企業在中國的發展提供廣闊空間。

李強強調，中國的經濟已深度融入全球分工體系，無論國際形勢如何變化，中國都將堅定不移擴大對外開放。我們將對接高標準國際經貿規則，穩步擴大制度型開放，着力打造市場化、法治化、國際化一流營商環境。

外方代表讚賞中國經濟社會發展取得的重要成就，表示跨國企業從中國改革開放和快速發展中受益，也為中國發展作出積極貢獻，未來將繼續與中國深化合作。中國的成功就是全球跨國企業的成功。

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責任編輯：袁瑋婧