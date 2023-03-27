甘肅將為蘭州牛肉麵「立法」 網民建議出台肉量標準

甘肅省政協辦公廳提出的關於將《蘭州牛肉拉麵產業發展條例》列入立法規劃的立法建議，已列入甘肅省人大常委會2023年度立法工作計劃調研項目，將由相關部門和單位抓緊推進立法調研、論證、起草等工作。消息一出引發網民熱議，網民笑稱建議出台牛肉重量標準。

甘肅省政協辦公廳在建議中指出，蘭州牛肉拉麵歷史悠久，享譽全國乃至世界。目前，蘭州牛肉拉麵已遍佈世界50多個國家和地區，國內麵館超過50萬家，年銷售額粗略估計超過4000億元。

但目前甘肅省還未形成比較統一的牛肉拉麵質量、技術、標準體系，生產、加工、經營、服務等環節服務質量都缺乏法制保障。

大多數仍是沿襲傳統的作坊式經營模式，處於小、散、弱的狀態，可複製性差，很難形成規模化效應，品牌勢能並未很好地轉化為經濟的增長引擎。

亟待通過制定牛肉拉麵產業發展的專門法規，保障和推動蘭州牛肉拉麵產業規模化、標準化、品牌化發展。

對此，也有網民們表示支持，同時建議，「蘭州拉麵立法出台牛肉重量標準，讓吃拉麵的時候，真的能吃到牛肉」。

甘肅省政協相關專委會於2022年12月向省人大常委會提出建議，將《蘭州牛肉拉麵產業發展條例》列入立法規劃，並儘早着手組織開展立法調研，推動出台。

「蘭州牛肉拉麵」作為甘肅的名片之一，受到當地官方重視。甘肅省政府辦公廳曾於2018年印發《關於促進蘭州牛肉拉麵產業發展的意見》，將蘭州牛肉拉麵作為擴大內需、吸納就業、推動經濟結構轉型升級的重要產業，鼓勵和引導有條件的牛肉拉麵企業整合產業鏈，跨行業、跨地區、跨所有制聯合重組。

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責任編輯：袁瑋婧