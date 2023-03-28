馬英九參觀南京中山陵 稱兩岸需應共同追求和平

台灣的前領導人馬英九今日（28日）上午參觀南京中山陵，他現場發表講話，指兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，應共同努力追求和平、避免戰爭。

＊更新馬英九講話

馬英九與隨行人士抵達中山陵後，先向孫中山像獻上花圈，隔後進入墓室向孫中山的棺木行三鞠躬禮。馬參觀完畢後在現場見記者，期間，他先發表講話，提到孫中山當年推翻貪污腐敗、積弱不振的滿清政府，終結君主專政，是讓中國走向富強康樂的開始。孫中山當年的多項主張，已陸續在兩岸實現。

馬指，他今日到中山陵致祭，提出「和平奮鬥、振興中華」的目標，深盼兩岸共同努力，追求和平、避免戰爭，致力振興中華。

被記者問到參訪中山陵的感受時，馬指，他到參觀感到非常興奮，形容大陸對他的接待超乎預期，且大陸朋友相當熱情歡迎，這是一個好現象，他回台後會把這些好意轉達給台灣民眾。他又希望隨團的台灣學生深入了解孫中山的生平還有兩岸關係，認清兩岸一定要追求和平，否則雙方都沒有前途。

據公開行程，馬預計今明兩天會在南京逗留，除了中山陵，還會到訪南京總統府、孫中山故居、拉貝故居、南京大屠殺紀念館、中國第二歷史檔案館等地。

責任編輯：陳建錫