瑞典軍方禁公務設備使用TikTok 稱涉安全風險

瑞典軍方宣布將禁止公務設備上使用短片平台TikTok，因該應用程式有安全風險。美國國家安全局形容TikTok是「上了膛的槍」，對美國構成戰略挑戰。

法新社引述瑞典國防軍負責人指，有關TikTok處理用戶資料的方式及其母公司北京字節跳動（ByteDance）的行為，相關報道已透過公開來源為人知曉，瑞軍方是基於這些報道做出評估，「使用行動電話和平板，本身可能就構成安全風險，因此我們不希望我們的公務設備上有TikTok」。

瑞典鄰國挪威的國會，上周已禁止在能連接上國會系統的設置使用TikTok。法國禁止公部門員工下載TikTok等娛樂用App到公務設備上。

美國國家安全局網絡安全局負責人Rob Joyce周一表示，TikTok代表著對美國的「戰略挑戰」，而不是立即性的「戰術」威脅。他形容，這個由中國擁有的短片平台就像一把「上了膛的槍」，中國政府可以利用它來影響美國人看到的信息，甚至壓制一些可能對中國不利的消息。

另外，墨西哥表明不會禁止TikTok，宣稱將給予其「完全的自由」。

責任編輯：陳建錫