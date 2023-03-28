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國務院報告指美國人權標誌性倒退 人民自由被架空

國情動向 10:54 2023/03/28

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國務院新聞辦公室今日（28日）發表《2022年美國侵犯人權報告》，羅列美國金錢政治、種族歧視、槍支氾濫等問題，指去年美國人權出現標誌性倒退。

報告分為七部分，除了序言，分別聚焦公民權利保護制度嚴重失能、美式選舉民主日益空心化、種族歧視與不平等愈演愈烈、底層民眾基本生存危機加重、婦女兒童權利歷史性倒退，以及恣意侵犯他國人權踐踏正義等問題，並指自詡「人權衛士」的美國在人權立法司法大開倒車，人民基本權利已被架空。

報告提到，美國是一個由極端暴力定義的國家，民眾遭受暴力犯罪和暴力執法的雙重威脅，公民人身安全得不到保障。監獄人滿為患，成為現代奴役場所，強迫勞動和性剝削司空見慣；美式民主失去民意基礎。美國的選舉費用一再飆升，「黑金」捐贈暗中操控選舉走向，人們對美式民主普遍感到絕望。

同時，美國種族主義愈演愈烈，少數族裔遭受廣泛歧視；人均預期壽命大幅下降，藥物濫用致死人數持續攀升；兒童生存環境令人擔憂。美國在兩極分化的經濟分配格局、種族衝突的社會格局以及資本利益集團操控的政治格局相互作用下，近年來進一步陷入制度失靈、治理缺位、族群撕裂、社會動蕩的泥潭。

服務於寡頭利益的美國政客，不僅日漸喪失了回應普通民眾基本訴求、捍衛普通公民基本權利的主觀意願與客觀能力，無力解決自身人權問題的結構性頑疾，反而恣意以人權為武器攻擊他國，在國際社會製造對立、分裂和混亂，已成為全球人權發展的攪局者和阻礙者。

責任編輯：陳建錫

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