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博鰲亞洲論壇今開幕 逾50國家地區約2000代表出席

國情動向 11:50 2023/03/28

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為期4天的博鰲亞洲論壇今日（28日）開幕，大會上午舉行記者會指，今屆以「不確定的世界：團結挑戰迎挑戰，開放包容促發展」為題，逾50個國家地區、約2000名代表出席。會上又發表報告稱，今年亞洲經濟實質GD預料增長4.5%，要抓住產業鏈區域化機遇，構建更加緊密的區域共同市場。

博鰲亞洲論壇秘書長李保東上午主持記者會指，不確定性突出是當今世界的顯著特點，其來源於動盪與變革這兩種趨勢交織演進。從戰爭地區的動盪到國際市場的動盪，從社會變革到科技革命，世界變亂交織，發展與安全兩大赤字更加凸顯。不同國家採取了不同政策，各自發展進程和相互間關係都出現了新變化。

「張揚真正的多邊主義，促進開放的地區主義，這是一貫的主張。」李保東指出，希望通過今屆年會討論，促進世界各國加強團結合作，更好地迎接挑戰。

會上分別發表《亞洲經濟前景及一體化進程2023年度報告》及《可持續發展的亞洲與世界2023年度報告——亞洲發展融資：政府社會共行動》兩份報告。

李指，百年變局下，亞洲各國直面挑戰，成為全球可以依靠的增長動力和多邊主義的重要支撐力量。發展中亞洲是其中的中堅力量，中國經濟的反彈給亞洲和全球帶來了積極信號。但是也要注要區內復甦分化加大，糧食、衛生、能源、貨幣以及氣候危機給許多亞洲國家帶來巨大傷害，部分經濟體陷入債務困境。

另外，去年世界可持續發展面臨重大威脅一面對地緣政治緊張以及糧食、能源、氣候等多重危機，國際社會各方需要付出巨大努力恢復和平，彌合分裂。

今屆年會完全以線下方式舉行，各國政商學媒界代表將共商疫情后亞洲與全球發展大計，促進國際團結與合作。論壇會設有「發展與普惠」、「治理與安全」、「區域與全球」、「當下與未來」等四個板塊，近60場分論壇、圓桌會以及發布會、對話會等活動，涵蓋中國式現代化、共建「一帶一路」、氣候治理、能源安全、知識產權、人工智能等熱點議題。第3天、周四（30日）的開幕式被視為年會重頭戲，中國及其他國家領導人、國際組織負責人發表講話。

責任編輯：陳建錫

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經濟 地緣政治 博鰲亞洲論壇 中國

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