深圳6折人才房賣不動 個別樓盤去化率僅15%

為吸引人才、加快商品房去化，深圳推出多個市價6折的人才房項目，但至今反應不佳，最近推出的兩個項目，其中一個的去化率僅15%。

市住建局公佈了兩個項目的選房結果，安居同樂馨苑項目199套可售人才房售罄，兩房、三房戶型的棄選率分別為65%，80%。深鐵熙府三房戶，708人選走155套房，去化率僅15%；兩房戶型747套被選，去化率70%，棄選率83%。

實際上，2022年深圳首批人才房推出后，棄選率也很高，去化情況也不理想。 有數據顯示，2022年首批人才房共 4422套房源，終審合格認購申請家庭共 14810 戶，中籤率不足30%。 但從選房結果來看，最終僅有1930套被選定，去化率約43.65%。

廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，儘管人才房的價格低，對於購房者來說吸引力很大，但十年之後才能上市交易，對於購房者來說存在很大不確定性。 或許在購房者看來，未來人才房的價格可能會下跌，這是人才房去化情況不理想最根本的原因。

李宇嘉又表示，從購房者居住的角度來看，三房其實是很好的選擇，能「一步到位」不用未來換房。若5至10年前推出人才房，早已售完。但現在購房者普遍對未來的市場不太樂觀，政策縮短人才房交易時間的限制，或許能促進人才房的銷售去化。

今年深圳市第一批人才房選房工作正在進行，共推出11個人才房項目，共8510套房源，包括南山區深鐵熙府、安居同樂馨苑; 光明區的安居鳳桐苑等。

責任編輯：陳俊賢