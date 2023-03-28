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深圳暴雨航班取消 旅客集體下跪求見領導：我要飛

社會熱點 12:15 2023/03/28

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深圳近日連場暴雨，導致寶安機場航班大面積延誤或取消。有旅客當場情緒崩潰，跪地要求航班起飛，還有人大呼：「我要見領導，一定要飛」。

受廣東今年首場強對流天氣影響，深圳機場航班出現不同程度延誤和取消。其中一班原定於3月25日中午起飛的航班，延誤至26日淩晨後，再次因天氣原因取消。有旅客當場情緒崩潰，在櫃位附近跪下，要求航班起飛，還有人大呼：「我要見領導，一定要飛」。

寶安國際機場機場工作人員表示，已了解過情況，當時現場有調度人員對這些旅客進行安撫。他强調，航班運行的首要任務是保障乘客安全，以及航道的通暢，恢復通暢以後才能承載旅客。

事件引起網民熱議，不少人批評旅客自私，認為「大風大雨下起飛，根本不安全」、「急甚麼，起飛萬一有事，誰負責」、「你不顧命就算了，要其他乘客陪你?」、「明白情況崩潰，還是要等天氣好再飛較安全」、「急就馬上轉高鐵。什麽事都不該把危險放前面吧！這種人真是自私！」

據廣東省防總發布的通知，廣東於周一（27日）進入2023年汛期。截至3月26日，全省一半以上國家氣象站點日降雨量達到38毫米以上。氣象部門預測，未來一段時間廣東省降雨將較為頻繁。

深圳氣象局也指，即日起正式進入汛期，降雨及災害性天氣也將逐漸增多，提醒民眾注意做好防範，以及多關注天氣情況。

責任編輯：易燕丹

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