習近平與沙特王儲通話 稱願為中東和平作更多貢獻

中國國家主席習近平今日（28日）與沙特阿拉伯王儲兼首相穆罕默德通電話，稱願 為促進中東和平作出更多貢獻，支持沙特和伊朗的對話後續進程。

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習指，中沙關係處於歷史最好時期， 去年年底他對沙特進行成功國事訪問，在利雅得成功舉辦首屆中國－阿拉伯國家峰會、中國－海灣阿拉伯國家合作委員會峰會，有力推動了中沙關係發展，對中東地區局勢產生積極影響。 中方願同沙方落實好峰會成果，繼續在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，擴大務實合作和人文交流，推動中沙全面戰略夥伴關係實現更大發展，全力構建面向新時代的中阿命運共同體，為促進中東地區和平、穩定、發展作出更多貢獻。

習又指，最近在中國、沙特、伊朗共同努力下，沙特、伊朗北京對話成功舉行並取得重大成果，有助於沙伊兩國改善關係，對增強地區國家團結合作、緩解地區緊張局勢具有重大示範效應，得到國際社會廣泛好評。 希望沙伊雙方秉持睦鄰友好精神，在北京對話成果基礎上不斷改善關係。

穆罕默德對習近平當選連任國家主席表示熱烈祝賀，稱 沙特衷心感謝中方大力支持沙特和伊朗改善關係，這充分彰顯了中國負責任大國作用。 中國在地區和國際事務中日益發揮著舉足輕重的建設性作用，沙方對此高度讚賞。 中國是沙特重要的合作夥伴。 沙方高度重視發展對華關係，願同中方共同努力，開闢兩國合作新前景。

責任編輯：陳建錫