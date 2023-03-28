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浙江富豪離世掀真實版「溏心風暴」 長子與繼母爭奪400億王國

社會熱點 17:13 2023/03/28

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浙江寧波杉杉控股董事局主席鄭永剛因突發心臟病去世，公司其後召開董事會，選舉其長子鄭駒為董事長。惟據媒體報道，鄭永剛遺孀周婷出現在會議現場，稱該次股東大會是違規和錯誤，並要求成為杉杉實控人。

杉杉股份公告顯示，公司第十屆董事會第四十次會議以11票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關於選舉鄭駒先生為公司第十屆董事會董事長的議案》。鄭永剛之子、現年32歲的鄭駒，正式接棒掌舵這個市值近400億（人民幣，下同）的新能源企業。

不過，國際金融報引述知情人士透露，在鄭駒當選杉杉股份董事長當天，鄭永剛遺孀、鄭駒繼母周婷出現在現場，指該次股東大會是違規和錯誤的。她向到場股東表示，基於繼承關係，她應成為杉杉股份的實際控制人。

周婷認為，董事會的做法對她和子女應該合法繼承的財產及權利造成損害，也違背鄭永剛的遺願。此外，上市公司治理結構與實控人完全脫節，可能對杉杉股份治理結構、規範運作產生重大不利影響，繼而引發上市公司合規性風險。

豪門風波引起監管部門注意。針對相關事宜，上交所於3月26日向杉杉股份及相關方發出監管工作函，督促公司及相關方妥善處理有關事項、保障上市公司經營穩定和規範運作。

杉杉股份隨後回覆表示，目前雙方已建立起正常的溝通管道，並就未來平穩解決目前爭議持積極開放的態度，雙方也表示，願意攜手確保公司經營穩定和規範運作，攜手推進杉杉企業持續健康發展，對廣大投資者負責。

責任編輯：陳俊賢

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