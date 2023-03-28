華春瑩發圖比較中美如何對待外企  質疑美國所謂「開放市場」

中國外交部部長助理、發言人華春瑩在Twitter發對比圖，比較中美兩國如何對待外企，並配文「哪個國家對外企更開放？」

TikTok首席執行官周受資上周四（23日）出席美國眾議院能源和商務委員會聽證會，接受長達5小時的質詢，回應來自美議員就國家安全等方面提出的問題，引發全球輿論關注。而翌日下午，蘋果首席執行官庫克（Tim Cook）現身北京三里屯蘋果零售店與顧客互動，受到熱烈歡迎。庫克當晚也發微博，表示很高興見到團隊和顧客。

在此背景下，華春瑩在Twitter上載一組對比圖，圖片上方是周受資在聽證會上面對「長槍短炮」的場景，文字說明為所謂的「開放市場」（Open market）；下方則是庫克在三里屯零售店受到熱情接待的場面，配文為「敵意市場」（Hostile market ），諷刺意味不言而喻。

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責任編輯：易燕丹

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