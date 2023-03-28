中國App如何征服美國年輕人？ TikTok、拼多多這樣做

中國短片平台TikTok、電商平台拼多多等近年大舉攻佔美國市場，縱使華府想方法禁止，這些中國App在年輕人之間還是愈來愈流行。美媒分析，演算法是它們的成功秘訣之一，加上中國市場爭奪本土用戶的「殘酷廝殺」，孕育出宛如斯巴達戰士般的科技巨頭，它們從技術到公司運作，對比西方企業都有優勢。

《華爾街日報》根據市場分析機構Sensor Tower的數據指，今年3月份的前三周，拼多多跨境電商平台Temu成為美國應用商店中下載量最大的應用。其後是TikTok和他的影片編輯應用CapCut。快時尚零售商希音(Shein)排在第四位。然後是前五名中唯一的非中國應用Facebook。

10億用戶為AI模型提供技術支持

從技術方面看，一些投資者、軟件工程師和分析師說，中國互聯網公司的組織效率被美國競爭對手忽視了。中國10億互聯網用戶優化了他們的AI模型，然後將技術輸出到海外。

曾在TikTok母公司字節跳動擔任高級首席工程師的郭宇說，在需要不斷迭代以滿足用戶需求的市場中，中國互聯網公司所向披靡。

「內部賽馬」機制和標準化分析、更新流程

從公司內部機制看，某前字節跳動工程師說，字節跳動是中國科技行業執行「內部賽馬」機制最激進的公司之一，這種機制讓多個團隊去開發相差無幾的產品或功能。他們表示，一旦明確了哪個版本更好，獲勝團隊就會得到更多資源，其他版本則被廢棄。

字節跳動的產品經理和軟件工程師表示，公司有標準化的規程、系統和詳細的指標來評估用戶喜好，這有助於他們在短短几天內推出更新。

這些嚴苛的測試、迭代和用戶反饋調查都依賴於技術人員長時間的工作，而根據其表現和產出，這些人可以拿到相當於幾個月工資的獎金。

嫻熟的促銷、宣傳和運營

Temu和希音慷慨地為下載其應用的用戶發放優惠券和獎勵，鼓勵用戶在社交網絡中宣傳其應用。Temu的營銷活動幾乎無孔不入，從Facebook橫幅廣告到定向電子郵件。今年2月，Temu第一次在超級碗(Super Bowl)打廣告。

業內人士表示，在中國，廣告轟炸是贏得客戶的常規作法。曾就職於阿里巴巴的中國科技分析師楊方曦表示，一旦發現機會，中國公司往往比美國同行更願意在更早的階段、以更大的規模購買流量。

但中國公司在國際市場上的擴張之路並非一帆風順，阿里巴巴的國際版(AliExpress)已運營13年，但在美國還遠未達到家喻戶曉的程度。字節跳動當初嘗試在海外推廣的第一個產品TopBuzz新聞聚合平台則以失敗告終。

責任編輯：陳俊賢