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國家網信辦嚴打「隔空猥褻」 專項整治短視頻沉迷

社會熱點 16:19 2023/03/28

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國家網信辦表示，一些危害未成年人身心健康的突出問題仍然時有發生，今年將重點抓好內容和平台兩方面工作，嚴打隔空猥褻和詐騙等。

國務院新聞辦今日（28日）舉行2023年「清朗」系列專項行動新聞發布會。網信辦副主任牛一兵表示，現在未成年人網絡普及率已經高於成年群體，使用互聯網進行娛樂社交更加頻繁，受互聯網的影響也更加深遠。為未成年人營造一個風清氣正的網絡環境、網絡空間，成為全社會的共識、期盼和努力目標。

他指，一直以來，國家網信辦高度重視未成年人網絡保護工作，已經連續三年部署開展未成年人網絡環境整治專項行動，嚴厲打擊各類亂象問題，有力遏制違法違規內容傳播勢頭。但是，一些危害未成年人身心健康的突出問題仍然時有發生，比如，不法分子借網戀網聊、童星招募、校園借貸等名義實施「隔空猥褻」和詐騙，在社交群圈傳播學生欺凌視頻和色情引流連結；部分學習類APP違規插入廣告營銷、遊戲連結等內容，個別兒童智能設備存在涉黃涉暴、遊戲沉迷、誘導消費等問題。

嚴厲打擊「隔空猥褻」

牛一兵表示，今年將繃緊違規內容高壓線。深入整治涉未成年人淫穢色情、暴力血腥、迷信賭博等問題，嚴防以隱形變異的形式傳播擴散，集中清理宣揚炒作炫富媚富、不勞而獲、低俗庸俗等不良導向內容。及時發現處置侮辱、誹謗、威脅等網絡欺凌行為，防止泄露未成年人私隱的欺凌視頻擴散傳播。嚴厲打擊「隔空猥褻」、誘導自殺等違法犯罪活動，會同相關部門落地查人、決不手軟。

守住專屬平台安全底線。對於未成年人使用的學習類APP、兒童智能手錶、平板電腦、早教機等，督促平台強化應用上線、內容發佈等前端管理，加強功能安全風險評估，禁止出現各類違法不良內容，不得借遊戲闖關、購買虛擬物品等名義誘導未成年人充值消費。對違法違規的軟件和設備，該處罰的處罰、該下架的下架，公開曝光、形成震懾。

築牢青少年模式保護防線。青少年模式上線以來，在幫助未成年人減少網絡依賴和不良信息影響方面發揮了積極作用，但仍有一些瓶頸問題亟待解決。今年將全面升級青少年模式，在豐富分齡內容的同時，對時間和功能進行科學限定，把使用難度降到最低門檻，讓模式真正成為未成年人健康上網的「保護盾」。同時，國家網信辦將會同相關部門對青少年沉迷短視頻問題進行專項治理。

網信辦整治春節網絡炫富 嚴管「農媛」等低俗人設

二十大前 網信辦：對涉重大會議等謠言 從嚴從快從重處置

責任編輯：袁瑋婧

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