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一帶一路造成「債務陷阱」？京回應：沒強迫任何一方借款

經濟脈搏 16:22 2023/03/28

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有研究報告稱，中國在2008年至2021年期間花費2400億美元援助22個發展中國家。不過，隨著近年來援助數額的上升，不少國家難以償還用於「一帶一路」基礎設施建設的貸款。中國外交部發言人毛寧回應指出，中國從來沒有強迫任何一方借款，從未對任何國家逼債，不會在貸款協議中附加任何政治條件，更不尋求任何政治私利。

絕不接受向中國潑髒水

她指，受諸多外部因素的影響，近來發展中國家的債務風險顯著上升，一些人藉機炒作所謂中國的「債務陷阱」，貸款不透明，向中國潑髒水，我們絕不接受。

毛寧表示，中國始終基於公開透明的原則，同發展中國家開展投融資合作。中方重視債務的可持續性問題，同有關國家合作發布了「一帶一路」融資投指導原則，債務可持續性分析框架，助力共建國家提升債務管理能力。

毛寧指出，迄今為止，沒有任何一個合作夥伴認可所謂「一帶一路」造成「債務陷阱」的說法，中國始終盡己所能幫助發展中國家緩解債務負擔。習近平主席宣布，從國際貨幣基金組織增發給中國的特別提款權中，拿出100億美元轉借給非洲國家，有關工作正在積極推進。中方全面落實二十國集團的緩債倡議，緩債總額在二十國集團成員中最大，並同有關成員一道參與了國別個案的債務處理。

她又稱，世界銀行統計數據顯示，發展中國家主權債務中多邊金融機構和商業債權人佔比超過8成，當務之急是這些機構按照共同行動、公平負擔的原則參與債務處理。

毛寧說，在債務問題上，誰是發展中國家真誠可靠的朋友，誰是別有用心的謠言製造者，廣大發展中國家體會最真切，國際社會的有識之士看得很清楚。

世界銀行、哈佛大學肯尼迪學院等發布的報告指出，在過去十年中，中國通過發放新貸款、對舊貸款展期以及相關國家央行與中國央行達成貨幣互換協議等方式，向外國政府和央行提供了超過2,300億美元的緊急援助。近年來，隨著中低收入國家的債務問題惡化，這些財政援助已穩步增長。2021年，中國對借款國的緊急援助額達到400億美元，較2020年增長32%，是2011年類似援助金額的40倍以上。


責任編輯：蒯宇澄

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