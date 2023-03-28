台灣駐斐濟代表處恢復原名 重享外交特權

台當局宣布，駐太平洋島國斐濟的代表處改回「中華民國」舊稱，並將恢復外交特權。斐濟與中國大陸是邦交關係，台外交官員預料北京會有強烈反應。

台外交部亞東太平洋司司長周民淦指，斐濟上周知會台方，15日起將代表處名稱從「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji）恢復為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China （Taiwan） to the Republic of Fiji），享外交特權及豁免法的外交特權。

周指，斐濟前政府迫於大陸壓力，2018年將台代表處改名為台北商務辦事處，去年底斐濟大選後政黨輪替，由人民聯盟黨（People’s Alliance Party）、國家聯盟黨（National Federation Party）等合組聯合政府，新政府肯定台灣與當地的合作，經內閣討論，決議撤銷前朝決定。

周又指，台方肯定並感謝斐濟新政府的決定，斐濟為台灣在太平洋區域理念相近合作的重要夥伴，雙方將在既有合作基礎上深化友好關係。對於事件會否觸怒北京，周回應，這是最新發展，還沒看到北京方面的表態，「不過我們相信他們會有相當強烈反應」。

斐濟自去年底完成16年來首次政黨輪替，由親西方的卡東尼韋雷 （Ratu Wiliame Katonivere）擔任總統，卡東尼韋雷上台後隨即停止與中國的警務合作。

責任編輯：陳建錫