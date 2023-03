台灣駐斐濟代表處恢復原名 重享外交特權

台當局宣布,駐太平洋島國斐濟的代表處改回「中華民國」舊稱,並將恢復外交特權。斐濟與中國大陸是邦交關係,台外交官員預料北京會有強烈反應。

台外交部亞東太平洋司司長周民淦指,斐濟上周知會台方,15日起將代表處名稱從「駐斐濟台北商務辦事處」(Taipei Trade Office in Fiji)恢復為「中華民國(台灣)駐斐濟商務代表團」(Trade Mission of the Republic of China (Taiwan) to the Republic of Fiji),享外交特權及豁免法的外交特權。

周指,斐濟前政府迫於大陸壓力,2018年將台代表處改名為台北商務辦事處,去年底斐濟大選後政黨輪替,由人民聯盟黨(People’s Alliance Party)、國家聯盟黨(National Federation Party)等合組聯合政府,新政府肯定台灣與當地的合作,經內閣討論,決議撤銷前朝決定。

周又指,台方肯定並感謝斐濟新政府的決定,斐濟為台灣在太平洋區域理念相近合作的重要夥伴,雙方將在既有合作基礎上深化友好關係。對於事件會否觸怒北京,周回應,這是最新發展,還沒看到北京方面的表態,「不過我們相信他們會有相當強烈反應」。

斐濟自去年底完成16年來首次政黨輪替,由親西方的卡東尼韋雷 (Ratu Wiliame Katonivere)擔任總統,卡東尼韋雷上台後隨即停止與中國的警務合作。

