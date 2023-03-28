美國眾議院通過法案 促終止中國發展中國家地位

美國眾議院27日以415票贊成全票通過法案，要求不再把中國歸類為發展中國家，並敦促國務院勸說國際組織，不再給予中國發展中國家的特殊待遇。

新通過的「中華人民共和國不是發展中國家法案」（PRC Is Not A Developing Country Act）要求美國國務院對國際組織施加影響，把中國重新歸類為高收入、中高收入或者發達國家，而非目前的發展中國家。同時，法案又要求國務院勸說國際組織，不要讓中國得到任何給予發展中國家的特殊待遇。

提出法案的民主黨眾議員金映玉（Young Kim）指， 中國是世界第二大經濟體，佔了全球經濟總量的18.6%，規模僅次於美國。美國被視為發達國家，中國也應如此。她批評， 中國政府利用發展中國家的地位，持續在國際上操弄制度，剝奪了真正需要幫助國家的資源。

民主黨眾議員懷爾德（Susan Wild）則 指，中國是世界最大的溫室氣體排放國，很長時間以來，中國都借發展中國家的地位來逃避應對氣候變化的責任。

責任編輯：陳俊賢