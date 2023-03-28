馬英九晤江蘇省委書記 籲兩岸推動避戰謀和

江蘇省委書記信長星今日（28日）傍晚在南京金陵飯店會見到訪的台灣前領導人馬英九時表示，讚賞馬英九先生堅持九二共識與一個中國原則、反對台獨。馬英九表示，希望兩岸交流、建立互信，避免戰爭，用交流取代對抗，用協商取代衝突。

信長星表示，馬英九曾擔任國民黨前主席、台灣地區領導人，一直堅持九二共識與一個中國原則、反對台獨，推動兩岸關係和平發展，推動兩岸交流交往，陸方對此表示讚賞。

馬英九表示，自己對兩岸事務有非常大的誠意，過去兩岸具有九二共識的政治基礎，擁有互信、擱置爭議，實現三通直航，兩岸人民都受惠。他指出，卸任後在東吳教書，認識到兩岸青年交流對台灣、對大陸是非常值得做的事情，所以此次帶了許多學生赴陸參訪，讓大家能夠有機會認識大陸。他提出，「希望我們能夠放下政治，盡可能的在許多事情達成共識。」

他又提起自己與中共總書記習近平2015年在新加坡的會面，指與「習先生」在新加坡見面之後，特別強調希望兩岸心靈契合，並要拉近兩岸心理距離，「希望兩岸要交流合作，要建立互信，才能夠避免戰爭的風險。用交流來取代對抗，用協商來取代衝突」。他也呼籲，大陸方面能夠多認識台灣人的心理狀態，一起推動避戰和謀和。

馬英九今日上午曾赴南京中山陵拜謁，他向孫中山的陵寢獻花和三鞠躬，並即場題字，寫上「和平奮鬥，振興中華」八字，下午則前往南京總統府以及拉貝故居。

責任編輯：陳俊賢

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道