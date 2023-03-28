韓正籲各國企業維護產業鏈穩定 庫克：將繼續擴大對華投資

國家副主席韓正今日在北京同清華大學經濟管理學院顧問委員會委員代表座談時表示，中國將繼續堅持對外開放的基本國策，持續放寬市場准入，優化營商環境，與各國企業共同努力，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

顧問委員會主席、蘋果CEO庫克（Tim Cook）等人高度讚賞中國政府堅持擴大開放、互利共贏，將繼續擴大對華投資和綠色經濟、可持續發展、創新研發等投入。

國家發改委主任鄭柵潔周一（27日）亦會見庫克，表示將一如既往支持包括蘋果在內的外資企業在華業務，中國的產業數碼化和數字產業化進程、超大規模市場、龐大的中等收入群體等都將為跨國企業帶來廣闊市場。

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另外，商務部部長王文濤今日會見荷蘭阿斯麥（ASML）公司全球總裁溫寧克。王文濤強調，中國堅定不移推進高水平開放，願為包括阿斯麥公司在內的跨國公司來華發展創造良好營商環境，並提供高效服務。希望阿斯麥堅定對華貿易投資合作信心，為中荷經貿合作作出積極貢獻，並共同維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。雙方還就阿斯麥在華發展等議題進行了交流。

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責任編輯：袁瑋婧