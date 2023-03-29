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日本外相林芳正據報周末訪華晤秦剛 京：雙方就此事保持溝通

國情動向 10:49 2023/03/29

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日本傳媒報道，日本外相林芳正計劃於周末展開訪華行程，並與中國國務委員兼外長秦剛會面。如果成行，將會是自2019年12月以來，再次有日本外相訪華。

*新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人毛寧回應稱，中日雙方就林芳正訪華保持著溝通，如果有消息會實時發布。

共同社和日本放送協會報道，林芳正將於4月1日起訪華兩天，期間會與秦剛會面。消息人士透露，林芳正會就中方在沖繩及釣魚島附近、即日方所稱的尖閣諸島一帶的海上活動表達關注；亦可能要求中方釋放日前在北京被捕、懷疑涉間諜活動的日本製藥廠主管。

在北京，外交部周一（27日）證實，一名日本公民涉嫌從事間諜活動被捕，中方已向日本駐華使館通報；又指近年來日本公民類似案件屢有發生，日方應當加強對本國公民的教育和提醒。

另外，日本首相岸田文雄周一在參院院會表示，林芳正是應中方邀請訪華。對於日中關係，岸田要求中方採取負責任的行動，就各項懸而未決的問題展開切實對話，並在共同課題上建立合作、建設性和穩定的關係。

責任編輯：易燕丹

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