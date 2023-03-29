僅中俄巴西投贊成票 安理會否決查北溪爆炸 

聯合國安理會周一（27日）未能通過由俄羅斯草擬、要求獨立調查去年北溪天然氣管道爆炸的決議案。該草案只得俄羅斯、中國和巴西支持，其餘12個安理會成員國投棄權票。按規定若要通過決議草案，需要最少3分之2以上的贊成票且不能有常任理事國（中俄法美英）否決。

中國常駐聯合國副代表耿爽在投票後表示，「北溪」管道遭惡性破壞事件不僅事關歐洲，也關係到全球跨國基礎設施安全，追究肇事方責任，事關每個國家的利益和關切。如果有關國家遮遮掩掩地阻撓安理會授權進行國際調查，反而令人懷疑他們另有隱情。

巴西常駐聯合國代表科斯塔表示，任何安理會成員的提議必須得到尊重，巴西投贊成票是因為「北溪」管道遭到破壞事件涉及國際和平與穩定的威脅，很有可能有國家級力量參與其中。

俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈在投票前表示，若沒有客觀和透明的國際調查，就無法揭開真相。「我認為經過今天的投票後，對誰是破壞北溪管道幕後黑手的嫌疑已顯而易見」。

另一方面，丹麥、瑞典和德國在給安理會的聯署信中指出，管道因受到強烈爆炸受損，是「蓄意破壞造成」。美國駐聯合國副大使伍德也表示，丹、瑞、德三國正全面及公正地調查事件，聯合國沒必要作出調查，批評俄方企圖貶損有關國家所做的調查工作。

責任編輯：陳俊賢