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蔡英文外訪或過境美國晤麥卡錫 國台辦：將堅決回擊

國情動向 12:00 2023/03/29

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台灣領導人蔡英文啟程出訪中美洲，期間將過境美國。白宮官員表示，華府未有安排與其會晤。大陸國台辦稱，堅決反對蔡英文與美官員接觸，將採取措施堅決回擊。

蔡英文今日展開中美洲訪問行程，在過境紐約後，會先前往危地馬拉，之後轉往伯利茲，回程將過境洛杉磯，預計將與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，4月7日返抵台灣。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，蔡英文過境美國之前已有先例。這是她第7次過境美國，屬私人行程性質，並非官方訪問，華府未有安排官員與她會晤。

白宮︰未安排官員會晤

柯比又指，洪都拉斯與台灣斷交事件不影響蔡英文過境行程，但他強調，美國依然重視與洪都拉斯的關係，會持續為雙邊關係努力，而斷交是洪都拉斯的主權決定。

在北京，國台辦發言人朱鳳蓮表示，蔡英文過境美國本質上是倚美謀獨的挑釁行徑，企圖製造「一中一台」「兩個中國」等違反一個中國原則的事件；伺機在國際上兜售台獨主張，並謀求美國反華勢力的支持。

朱鳳蓮指，如果蔡英文與麥卡錫接觸，將是又一宗嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，中方對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊，敦促美方不要安排蔡英文過境竄訪甚至與美官方接觸，以實際行動兌現不支持台獨的承諾。

責任編輯：易燕丹

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