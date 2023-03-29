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深圳二手樓在售量續增 專家：市場以套現為主談不上回暖

經濟脈搏 13:24 2023/03/29

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內地多個城市二手樓在售量持續增加，其中深圳按月升超25%創新高。但專家認為，若挂牌賣樓的人以套現為主的話，市場不能算回暖。

深圳市房地產仲介協會最新公佈的數據顯示，截至3月27日，深圳共有49,776套有效二手房源在售，較上周增加2,007套，按月增加25.4%，二手樓在售量創新高。

另外，與接近5萬套在售二手樓數量相比，數據顯示，今年以來深圳月度二手住宅過戶量開始緩慢上升，從1月的1,391套到2月的2,509套，業內人士普遍預計3月深圳二手住宅成交量將接近4,000套。

樓市局部復甦不意味全面回暖 官媒促房企勿盲目漲價

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有深圳地產中介表示，與去年情況不同，他所接觸的客戶中大多數都想趁著現在行情有所回暖出手，套現或換房。 

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，房地產市場回暖，首先是剛需和換房能形成良性的循環，降價賣房的現象少很多；同時開發商的資金鏈好轉，開發商降價促銷的現象減少。另外，掛牌賣房的人應以換房為主，如果是以套現為主的話，市場不能算回暖。 

李宇嘉指出，過去，多數人選擇持有房產是因為房價存在上漲預期，所以不太關注出租收益率。 當房價上漲預期減弱時，出租收益率低的憂慮就會顯現出來。

責任編輯：陳俊賢

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