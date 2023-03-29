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官媒：適時降低置換成本 深挖改善性住房需求潛力

經濟脈搏 16:10 2023/03/29

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國務院旗下《經濟日報》發文指，目前應該切實落實好合理支持改善性住房需求的相關政策。同時，應適時降低改善性需求的置換成本。 一些城市改善性需求的門檻相對較高，在堅持「房住不炒」的基礎上，有進一步下調的空間。

文章指出，一段時間以來，很多城市均對過去限購、限貸等限制性措施進行調整優化；有關部門也出台換房享受個人所得稅退稅優惠等舉措。 同時，應適時降低改善性需求的置換成本，進一步挖掘和釋放改善性住房需求的潛力。

文章還指，當前改善性需求的首付和貸款負擔均顯著高於首次置業，但從總體而言，有改善性需求的家庭收入水準和抗風險能力均較高，因此，可以進一步因城施策對改善性需求的首付比例和貸款利率進行調整優化。

文章表示，一些城市改善性需求的門檻相對較高，在堅持「房住不炒」的基礎上，有進一步下調的空間。隨著城鎮化率增速較之過去趨緩，城鎮新增常住人口數量的增長速度也將有所下降，相對應改善性需求比剛性需求有更大提升空間。

文章強調，住房改善不僅是單純的購買住房的支出，配套設施建設、服務完善提升均有很強的擴內需帶動作用。從更廣視野看，更好滿足改善性住房需求有助於留住人才，進而促進城市產業發展和帶動就業。

責任編輯：陳俊賢

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