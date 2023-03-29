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北大「韋神」出數學題難倒ChatGPT 深圳初中生卻成功破解

社會熱點 17:01 2023/03/29

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北京大學助理教授、數學科學學院研究員韋東奕出的一道數學題，吸引來自國內外高校、中學近百位讀者提交解答。沒想到，連人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT的加強版「GPT-4」都解不開的題目，最後被深圳一名初中二年級學生成功破解，引發熱議。

《南方都市報》報道，該道題目主要考察冪級數和取對數的技巧，通過對不等式取對數，再用對數函數的Taylor級數，可以寫成完全平方式求和的形式，注意這個不等式不能直接由n=2的情形推出。韋東奕表示，本題的解答線索只有一個，因此他在近百份答案中挑選出3份解答相似度高、均可以作為標準答案來使用的「較好的解答舉例」。

報道指，來自深圳中學初二學生王羿驍的解答成功入選，並得到韋東奕的高度認可，他說「特別是其中有一位初中二年級的同學，給出了簡潔、完備的答案，令人欣喜！」據悉，由韋東奕選出的優秀解答中，還有2份分別來自國內某大學和海外某大學，而王羿驍的解答為唯一一份來自中學學生所作答的。

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王羿驍表示，上周深中競賽教練阮中楠老師轉發北京大學一道不等式題目的推文，並鼓勵他們積極投稿。

平時對競賽問題尤其是代數部分興趣濃厚的王羿驍，最初看到是「韋神」出題時，原本以為問題會超困難，一定是毫無頭緒，但在簡單的恆等變換後形成較為顯然的結論。他說：「我有些不敢相信韋東奕老師能選中我的答案。感謝『韋神』的肯定與鼓勵！」

而阮中楠老師評價稱，王羿驍觀察到對題目的連乘式取對數後用Taylor級數展開，可以消去級數的偶次項，並通過交換求和順序將奇次項配成完全平方和，從而證明其非負，最後對於等號成立條件的討論簡潔而嚴謹，展現他敏銳的代數直觀和熟練的代數技巧。

責任編輯：易燕丹

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