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人類被ChatGPT取代？林毅夫：未來每周或只工作1日

社會熱點 17:46 2023/03/29

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ChatGPT火爆後，人類會否被人工智能（AI）取代再度引發熱議，中國經濟學家林毅夫認為，有了人工智能「加持」，未來人類每周可能只需工作一天。 
據中新社報道，擔任北京大學國家發展研究院名譽院長、新結構經濟學研究院院長的林毅夫星期三（3月29日）在博鰲亞洲論壇2023年年會上說，與其擔心，人們更應積極擁抱技術變革。 

在當天舉行的「世界經濟展望」分論壇上，林毅夫說，面臨變革性技術的興起，人們一方面會看到生產力提升、機遇增加；另一方面，又覺得這對就業、工作崗位以及生活方式帶來了挑戰和威脅。 

「應對這種挑戰，我們可以從歷史上吸取經驗和教訓」，林毅夫說，在工業化之初，當人類發現機器可以做得更好時，也曾擔心自己的工作被取代。但現在回頭來看，這種技術發展和進步需要人們用全心來擁抱，因為生產力提高是人類進步以及生活水平提高的基礎。 
林毅夫並不否認技術變革會讓一些工作崗位消失、一些崗位減少，但他認為，這同樣給人們更多機會來享受生活。比如在工業革命初期，幾乎所有人每周都需要工作七天，每天12小時；現在人們每周只用工作五天，每天八小時。未來當人工智能承擔了大量工作，人們可能每周只用工作一天，每天五小時，所以要擁抱這樣的機會。

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武漢大學校長：不贊成高校禁用ChatGPT 對待人工智能「堵不如疏」

責任編輯：袁瑋婧

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